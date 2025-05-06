Bahreyn ekonomisinde güçlü büyüme sinyali

Bahreyn İstatistik Kurumu’nun yayımladığı öncü verilere göre ülke ekonomisi 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 büyüyerek, bir önceki çeyrekte revize edilen yüzde 2,9’luk artışın da üzerine çıktı. Bu oran, 2023’ün dördüncü çeyreğinden bu yana gözlemlenen en yüksek büyüme rakamı olarak dikkat çekti. Büyümenin ana kaynağı, ekonominin yüzde 86’sını oluşturan petrol dışı sektörlerdeki yüzde 4,6’lık genişleme oldu.

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BİLİŞİM VE ULAŞIMDA ÇARPICI ARTIŞ

Detaylara bakıldığında, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 12,4 ile en yüksek büyümeyi kaydetti. Bu alanı sırasıyla yüzde 11 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 7 ile imalat sanayi, yüzde 6,8 ile inşaat ve yüzde 6,1 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri takip etti. Özellikle dijitalleşme yatırımları ve turizmdeki toparlanma bu sektörlerin önünü açtı.

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PETROL SEKTÖRÜ GERİLEMEYE DEVAM ETTİ

Buna karşılık Bahreyn’in geleneksel gelir kaynağı olan petrol sektörü, dördüncü çeyrekte yüzde 3,5 oranında daralma gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise 2024 genelinde petrol sektöründeki küçülme yüzde 4’e ulaştı. Düşen petrol fiyatları ve üretim kotaları bu gerilemenin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

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YIL GENELİNDE DENGELİ YAVAŞLAMA

2024 yılı toplamında Bahreyn ekonomisi yüzde 2,6 oranında büyüdü. Bu oran, 2023’teki yüzde 3,9’luk büyümeye göre düşüş anlamına gelse de, ekonominin dengeli bir şekilde çeşitlendiğini gösteriyor. Petrol dışı faaliyetler yıllık bazda yüzde 3,8 artarak ekonomik büyümeye olumlu katkı sağladı.

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2025 BEKLENTİLERİ UMUT VADEDİYOR

Bahreyn hükümeti ve uluslararası kuruluşlar, 2025 yılı için yüzde 2,7’lik bir büyüme öngörüyor. Bu büyümenin motoru yine yüzde 3,4 oranında artması beklenen petrol dışı sektörler olacak. Özellikle finans, lojistik ve teknoloji alanındaki yatırımların bu büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

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KÖRFEZ’İN YÜKSELEN YILDIZI

Bahreyn, küçük coğrafi büyüklüğüne rağmen ekonomik çeşitlilik politikaları sayesinde Körfez bölgesinde dikkat çeken bir performans sergiliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük komşularına kıyasla daha az enerji bağımlılığıyla öne çıkan Bahreyn, reformlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ayrıca yabancı yatırımlara yönelik teşvikler ve dijital dönüşüm stratejileri, ülkenin uzun vadeli ekonomik dayanıklılığını artırıyor.

Devam eden altyapı projeleri, finansal teknoloji yatırımları ve eğitim reformları, Bahreyn’in 2025 ve sonrasında daha sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturmasını sağlayabilir. Öte yandan küresel petrol piyasasındaki oynaklık, ülkenin dış gelir dengesi açısından izlenmesi gereken önemli bir risk unsuru olmaya devam edecek.

Ekonomik çeşitlilik stratejisiyle yoluna devam eden Bahreyn, 2024’ün son çeyreğinde verdiği bu güçlü büyüme sinyaliyle hem yatırımcılar hem de bölge ekonomileri açısından umut verici bir tablo sunuyor.