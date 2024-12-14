Bahreyn'den Suriye'ye destek açıklaması

Bahreyn, 13 Aralık 2024 Cuma günü, Suriye'ye bir mesaj gönderdi. Söz konusu mesajda, Bahreyn’in Suriye’nin yeniden uluslararası alanda güçlü bir konumda yer alabilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca, mesajda şu ifadelere yer verildi: "Sizinle sürekli istişarelerde bulunmaya ve bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda, kardeş Suriye halkının çıkarları doğrultusunda destek sunmaya tam olarak hazırız."

Bahreyn, Arap Zirvesi’nin mevcut başkanı olarak, Suriye’nin Arap Ligi'nde yeniden aktif bir rol üstlenmesini umut ettiklerini belirtti. Suriye, 12 yıl süren dışlanmanın ardından geçen yıl Arap Ligi’ne yeniden kabul edilmişti. Ancak, uluslararası toplumun, Suriye’deki yeni geçici hükümetle nasıl bir ilişki kuracağı konusunda hala belirsizlikler devam ediyor.

Bahreyn’in bu desteği, Suriye’nin uluslararası arenada yeniden kabul edilme sürecinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor. Suriye’nin bölgesel politikadaki rolünü yeniden kazanması, hem Arap dünyası hem de uluslararası toplum için büyük bir öneme sahip. Ancak, Suriye’deki mevcut yönetimin geleceği ve ülkedeki siyasi çözüm süreci, uluslararası ilişkilerdeki temel gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.