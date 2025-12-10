Bahçeşehir, EuroCup A Grubu 10. hafta maçında sahasında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibini konuk etti. Sinan Erdem Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısında büyük çekişme vardı. İlk yarı 39-38 İstanbul ekibinin galibiyetiyle bitti.

Ücüncü çeyreğe iyi başlayan konuk takım oldu. Farkı açmayı başaran Cluj son 10 dakikaya 62-56 önde girdi. Son periyod Bahçeşehir adeta coştu. Rakibine 10 sayı izni veren İstanbul takımı karşılşmadan 84-72 galip ayrıldı. Bu sonuçla Bahçeşehir, organizasyondaki 7. galibiyetini alırken U-BT Cluj-Napoca 5. mağlubiyetini yaşadı. Williams 22, Flynn ise 18 sayıyla İstanbul ekibine galibiyeti getiren oyuncular oldu.