Baht Oyunu’nun çifti artık yok! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’dan kötü haber: Geri dönüş yok

Dizi dünyasının sevilen çifti Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, bir kez daha ayrıldı.

Daha önce ayrılıp barışarak hayranlarını umutlandıran ikili, bu kez geri dönüş ihtimalini tamamen bitirdi.

Instagram’dan tüm ortak fotoğrafları silerek ilişkilerine kesin bir nokta koydular.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın ayrılığı, bu defa tüm umutları yok etti.

Hayranları her seferinde barışma umudu taşırken, çiftin son hamlesi bu beklentileri tamamen bitirdi.

Instagram’da birlikte çekilen fotoğrafları kaldıran ikili, sözsüz ama net bir şekilde ayrılığı duyurdu.

İLİŞKİLERİ 'BAHT OYUNU' DİZİSİ SETİNDE BAŞLAMIŞTI

İkilinin yolları 2021’de Baht Oyunu setinde kesişti, dostlukları kısa sürede aşka dönüştü. Ekran uyumlarını gerçek hayata taşıyan çift, magazin dünyasının parlayan yıldızları oldu. Ancak 2022’deki ilk ayrılık hayranlarını derinden üzdü.

2024’te ilişkilerine yeniden şans veren çift, sosyal medya paylaşımları ve ortak etkinliklerle mutluluk sinyalleri vermişti. Hayranları evlilik haberi beklerken, bu umutlar kısa sürede gölgelendi.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ BİTTİ

Son haftalarda ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Cemre Baysel’in tatil paylaşımları dikkat çekti. “Catching the sun” notu ve Sade’nin Keep Looking şarkısı, hayranlara “her şey yolunda” mesajı verdi.

Aytaç Şaşmaz ise duygusal bir paylaşımla yanıt verdi. Güneş ve ayı gösteren bir videoya, “Güneş yüzünü görür ama ay ruhunu bilir :)” yazdı, George Michael’ın Freedom şarkısını ekledi. Bu paylaşımın Cemre’ye gönderme olduğu konuşuldu.

SON NOKTAYI SOSYAL MEDYADA KOYDULAR

Çiftin birbirlerine ait tüm fotoğrafları Instagram’dan silmesi, ilişkilerinin kesin bittiğini gösterdi. Hayranlar, sosyal medyada “artık tamamen bitti” yorumları yaptı.

Uzun süre ortak fotoğrafları profillerinde tutan ikili, hayranlara “belki yeniden” umudu vermişti. Ancak bu umut artık tamamen sona erdi.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999, İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. 2014’te Yeşil Deniz’de yan rolle televizyona adım attı.

2017’de İsimsizler’de kısa süre yer aldı, ardından Payitaht: Abdülhamid’de Firuze’yi canlandırdı.

2018-2019’da Elimi Bırakma’da dikkat çekti. Ramo ve Sol Yanım dizilerinde rol aldı.

2021’de Baht Oyunu’nda başrol oynadı, 47. Altın Kelebek’te Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazandı.

Son olarak NOW’da Leyla dizisinde başrol oynadı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

1994, İstanbul doğumlu. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi. Oyunculuğa 2017’de Kötü Çocuk filmiyle başladı. Hekimoğlu dizisindeki performansıyla tanındı.

DİZİLER:

Söz

Hekimoğlu

Baht Oyunu

Darmaduman

Altın Kafes

Sen Ağlama İstanbul

Zeytin Ağacı

FİLMLER:

Kötü Çocuk

Aşk Tesadüfleri Sever 2

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi

Hatıran Yeter

Mavi Kuş

