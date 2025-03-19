Bak hala önder mönder diyor!..

İktidarın minik ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP’nin web sayfasında da yayınlanan 16 Mart 2025 tarihli yazılı basın açıklamasında:

“Kurucu önder ifadesinden rahatsız olan, bu tanımlamayı istismar eden, üstelik Milliyetçi Hareket Partisi’ne haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, patentinin bizde bulunmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. Nitekim PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikâr gerçek budur.” Diye ahkam kesmiş, aklınca hüküm kurmuş!

Bak Devlet Bey bu ülkede kurucu önder sıfatı bir tek Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için kullanılır!

Bebek katiline kurucu önder diyen ya PKK jargonu ile konuşuyordur ya da önder ne, kime önder denir bilmiyordur!

Önder kavramı nedir ne değildir bilmiyordur çünkü önder kavramı doğası gereği iyilik ve yasallık içerir ve bu yüzden de terör yada suç örgütü kuranlara önder değil ele başı, çete başı, haydut, terörist falan denir!

PKK'lılar da önderlik kavramını kullanıyor gerekçesine sığınarak bebek katili bir teröriste hem de Türk Milliyetçileri için sadece Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan kurucu önder sıfatını kullananlar terör örgütünün söylem çizgisine gelmiş, onun jargonunu sahiplenmiş, emperyalizm tarafından kullanılan biçarelerdir...

Ha birde bebek katili için kurucu önder sıfatını kullanmaktan ar etmeden bu söylemi eleştirenleri “ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir.” Şeklinde kıymeti kendinden menkul bir tanımlaması var ki “şarlatan” tabirini kimler için kullanmanın çok daha doğru bir hitap tarzı olacağının takdirini yüce Türk Milletine bırakıyorum.

Açıklamanın devamında hazret “Bu nedenle CHP yönetimi aklıselim çizgiye gelmedikçe, maşeri vicdanın kabulleneceği makul ve muhterem bir siyaset ahlakına sahip olmadıkça Milliyetçi Hareket Partisi tarafından dikkate ve itibara alınması söz konusu olmayacaktır.” Diye birde traji komik bir açıklama yapmış ki o da evlere şenlik...

Yahu kardeşim seni Türk Milleti dikkate almıyor, partine itibar etmiyor!

Bütün anketlerde anca % 6-7 seviyesinde görünüyorsunuz, AKP’ye yanaşmadan ayakta duramıyor, sokağa çıkıp insanların yüzüne bakamıyorsunuz...

Üstelik bu % 6-7 oy oranı da geçmişten gelen, Alparslan Türkeş döneminden kalma “lider, teşkilat, doktrin tartışılmaz” ezberi ve “bana yanlış görünüyor ama bu kadar da kötü olamazlar ya bunların herhalde bir bildiği vardır” varsayımından kaynaklanıyor. Yoksa Devlet Bahçeli’nin bu görüş ve söylemlerine yürekten katılan Türk Milliyetçisi sayısı sıfır mertebesindedir

Bakın Devlet Bey bebek katili ile görüşüp, barış marış diyerek teröristleri af ederseniz sonra biricik oğlunu, kıymetlisini PKK ile savaşmaya gönderip şehadet haberini alınca “vatan sağolsun” diye bağrına taş basıp, düşman sevinmesin diyerek tek damla göz yaşı dökmeden dik duran ana, baba, kardeş ve eşlere hangi yüzle bakacaksınız çok merak ediyorum.

Diğer yandan terör örgütleri ve teröristlerin daima onları kullanan bir sahibi vardır ve bu yüzden de terör örgütleri ve teröristler ile görüp pazarlık edilerek asla sonuç alınamaz.

Özellikle 2. Dünya savaşından sonra biri biri ile savaşamayan nükleer güç sahibi devletler vekil güçler ya da terör örgütlerini kullanarak karşı cepheyi etkisizleştirmek ya da zarara uğratmak yolunu seçmiştir. Bir görüşme ya da anlaşma yapılacaksa da terör örgütlerinin sahibi olan güçler yani bu örgütleri kullanan devletler ile yapılır, teröristler ya da terör örgütü yöneticileri ile değil. Teröristler ve terör örgütlerini bekleyen tek bir akıbet vardır o da itlaf ve imha edilmektir.

PKK’da böyle kullanılan bir kukla örgüttür dolayısı ile PKK’yı kuran bebek katiline kurucu önder falan diye hitap edip, saygı ve itibar gösterilerek terör sorunu çözülemez.

Daha da kötüsü demedi demeyin bebek katiline siz böyle itibar eder, teröristlere af maf getirirseniz 40 yıldır çocuklarını gözünü kırpmadan dağlara, PKK ile savaşmaya gönderen ve daima devletinin yanında duran Türk Milletinin gönlünü kırar, yarın terör örgütünün üzerine gönderebilecek tek bir Allah’ın kulunu bile bulamazsınız!