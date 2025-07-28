Bak Postacı geliyor! Ozan Akbaba rolü için bıyık bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Bak Postacı geliyor! Ozan Akbaba rolü için bıyık bıraktı

Uzak Şehir projesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ozan Akbaba’nın, yeni filmi Postacı’nın çekimlerine başlandı. Akbaba, hikâyesi 1950’li yıllara dayanan posta memuru Osman’ın imkânsız aşkını anlatmak için çekim hazırlıklarına başladı. Filmden ilk kareler geldi.

Ozan Akbaba’nın yeni projesi Postacı meraklana beklenirken projeden ilk kareler geldi. Yeni projesi için imaj değiştiren Akbaba, 1950’li yıllarda bir posta memurunun imkansız aşkını beyazperdeye taşıyacak.

0p.jpg

BIYIK BIRAKTI

Oyunculuk performansıyla izleyicilerinin nutkunu kesen Akbaba, “Postacı” filminin çekimleri için Muğla’ya gitti. Akbaba, filmdeki ‘postacı Osman’ karakteri için bıyıklı imajıyla kamera karşısına geçti.

87.jpg

2026 YILINDA SİNEMALARDA

Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği, yapımcılığını ise Poll Films şirketiyle Polat Yağcı’nın üstlendiği “Postacı”, posta memuru Osman’ın imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu alıyor. Hikâyesi 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında geçen filmin 2026’nın başında vizyonda olması planlanıyor.

gw4mpwcxmaa7csx.jpg

Son Haberler
Kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!
Kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!
Ordu’da taze fındık tezgahlarda! Kilo fiyatı belli oldu
Ordu’da taze fındık tezgahlarda! Kilo fiyatı belli oldu
İmamoğlu'nun kaderinin belirleneceği tarih belli oldu! Süreci MHP hızlandırdı...
İmamoğlu'nun kaderinin belirleneceği tarih belli oldu! Süreci MHP hızlandırdı...
DİVANDA BOZARLAR ADAMI!
DİVANDA BOZARLAR ADAMI!
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor (28 Temmuz 2025)
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor