Bak Postacı geliyor! Ozan Akbaba rolü için bıyık bıraktı

Ozan Akbaba’nın yeni projesi Postacı meraklana beklenirken projeden ilk kareler geldi. Yeni projesi için imaj değiştiren Akbaba, 1950’li yıllarda bir posta memurunun imkansız aşkını beyazperdeye taşıyacak.

BIYIK BIRAKTI

Oyunculuk performansıyla izleyicilerinin nutkunu kesen Akbaba, “Postacı” filminin çekimleri için Muğla’ya gitti. Akbaba, filmdeki ‘postacı Osman’ karakteri için bıyıklı imajıyla kamera karşısına geçti.

2026 YILINDA SİNEMALARDA

Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği, yapımcılığını ise Poll Films şirketiyle Polat Yağcı’nın üstlendiği “Postacı”, posta memuru Osman’ın imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu alıyor. Hikâyesi 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında geçen filmin 2026’nın başında vizyonda olması planlanıyor.