Bak şu robotun yaptığına: 1.800 kilometre uzaktan biftek pişirdi

Çin'in önde gelen robotik şirketlerinden Shenzhen Dobot, teknoloji dünyasında yeni bir dönüm noktasına imza attı. Şirket, geliştirdiği insansı robotun sanal gerçeklik başlığı aracılığıyla tam 1.800 kilometre uzaklıktan başarıyla biftek pişirmeyi başardığını duyurdu. Bu gelişme, uzaktan kontrol teknolojilerinin ulaştığı akıl almaz seviyeyi gözler önüne seriyor.

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DOBOT ATOM, İNSAN HAREKETLERİNİ KUSURSUZCA TAKLİT EDİYOR

Dobot Atom adlı robot, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinde konumlanırken, insan operatörü ise güneydeki Guangdong eyaletinden bir sanal gerçeklik başlığıyla robotu kontrol etti. Şirketin "WeChat" sosyal medya ağı üzerinden paylaştığı videolarda, robotun insan operatörün hareketlerini büyük bir hassasiyetle taklit ettiği görüldü. Robot, bifteği kağıt havluyla silme, yemeklik yağ dökme, et parçasını çevirme ve tuzla baharatlama gibi karmaşık görevleri başarıyla yerine getirdi. Shenzhen Dobot'a göre, teknoloji 0.05 milimetre hassasiyetle çalışıyor.

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GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ ARTIK ELİNİZİN ALTINDA

Sadece üst gövdeyi kontrol edebilmesine rağmen, Dobot Atom'un başarısı gelecekteki potansiyel uygulamalar için büyük umut vaat ediyor. Mart 2025'te piyasaya sürülen ve beş parmaklı ellere ve iki ayaklı harekete sahip olan bu robotun küresel teslimatları geçtiğimiz hafta başladı ve Japonya ilk büyük pazar oldu. Robot, yaklaşık 199.000 yuana, yani yaklaşık 27.500 dolara satışa sunuluyor.

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ÇİN'DEN İNSANSI ROBOT ÜRETİMİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİŞ

2015 yılında kurulan Shenzhen Dobot, Çin'de insansı robotların seri üretimine ulaşan az sayıdaki üreticiden biri konumunda. Teknoloji endüstrilerini analiz eden pazar araştırma şirketi TrendForce'un verilerine göre, 2024 yılı içinde 11 Çinli robotik şirketinin seri üretime yönelik girişim başlattığı biliniyor.

Bu tür robotların potansiyel uygulama alanları oldukça geniş: ev işleri, cerrahi operasyonlar, nükleer tesis denetimleri ve uzay araştırmaları gibi birçok alanda insanlığa yardımcı olmaları bekleniyor. Bu son gelişme, robotların günlük hayatımızda daha fazla yer alacağı bir geleceğin kapılarını aralıyor.