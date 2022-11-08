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Yeni Akit yazarı Öz Erciş Seyahat'i hedef aldı: Bakalım laik kalmaya ne kadar devam edeceksiniz

Namaz molası için otobüsün durmasını isteyen yolcuya Türkiye’nin laik ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlayan Öz Erciş Seyahat, gerici Yeni Akit’in hedefi oldu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 13:48
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'Bakalım laik kalmaya ne kadar devam edeceksiniz' Yeni Akit yazarı Öz Erciş Seyahat'i hedef aldı

Yeni Akit yazarı Öz Erciş Seyahat'i hedef aldı: Bakalım laik kalmaya ne kadar devam edeceksiniz
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Oda TV’nin aktardığı haberde, "Sokak Köpekleri ve Laik Seyahat Firmaları" başlıklı yazısıyla firmayı hedef alan Yeni Akit yazarı Ali Osman Aydın, "Öz Erciş seyahatin patronları da bir cevaba hazır olsunlar bence. Sayılarının hiç de az olmadığını düşündüğüm namaz kılan Vanlı kardeşlerimiz, sizin gibi firmaları tercih etmeyerek sergilediğiniz saygısızlığa zarifçe mukabelede bulunacaklardır. Bunu illa yapacaklardır. Bakalım bu piyasa şartlarında laik kalmaya ne kadar devam edeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

"KEMALİST KUŞATMA" İFADESİNİ KULLANDI
Yazısınca CHP'li Nur Serter'i de hedef gösteren Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Kemalist kuşatmanın bir başka saldırısından bahsedelim. Van- İstanbul güzergahında çalışan Öz Erciş adlı seyahat firması namaz molası vermiyor yolcularına. Vermemekle de kalmıyor. Yaptığı şeye tüy dikmek için namaz molası isteyen yolculara Nur Serter’in iğneleyici diksiyonuyla 'Türkiye laik bir ülkedir' hatırlatması yapıyor firma. Ne alakası var ibadetle laikliğin diyebilirsiniz. Militan laiklik, olguları böyle görüyor işte.

Ekseriyeti Müslüman olan bir ülkede, namaz gibi günlük hayatın son derece alışıldık bir parçası için asgari düzeyde bir anlayış beklemek bile beyhude. Beyhude çünkü Kemalist hegemonya sınırlarını ta sizin kapınızın eşiğinden çekiveriyor. Kapınızı açıp bahçenize adım atmak istediğinizde de, kendi sınırlarına tecavüz edildiği iddiasıyla kıyameti koparıyor! Hiç evinizden çıkmayacak, bahçenizde dolaşmayacaksınız ki takrir-i sükun korunsun, 'Cumhuriyet ilelebet payidar olsun.'

Öz Erciş seyahatin patronları da bir cevaba hazır olsunlar bence. Sayılarının hiç de az olmadığını düşündüğüm namaz kılan Vanlı kardeşlerimiz, sizin gibi firmaları tercih etmeyerek sergilediğiniz saygısızlığa zarifçe mukabelede bulunacaklardır. Bunu illa yapacaklardır. Bakalım bu piyasa şartlarında laik kalmaya ne kadar devam edeceksiniz!"

NE OLMUŞTU?
Twitter’da Abdullah Gündüz isimli bir kişi “namaz molası” talebine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle Öz Erciş Seyahat firması hakkında eleştirel bir paylaşımda bulunmuş, "65 DH 854 plakalı “Öz Erçiş Seyahat” isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Tuncay Keserci ise Öz Erciş Seyahat adına bir açıklama yapmış, açıklamada Anayasa’da tanımlı hakların hiçbirinin demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, “Müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir” denilmişti.
 

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İLK
8.11.2022 14:02
Boş verin, akit gazetesini okuyan var mı acaba?  
 
Devran
8.11.2022 13:58
Acil bir durumda namaz için duran otobüs beklenirken,bekleyen otobüsün içinde acilci akit gazeteciler olmalı ki anlasinlar laiklik nasıl bir nimetdir.  
 
Amsterdam
8.11.2022 13:58
Namaz kılacak sin otobüse niye biniyorsun ? Bana ne senin namazından. Ben niye seni beklemek zorundayım.? 40 tane yolcu var hepsinin isteğini yerine getirmeye kalkarsak bu yol biter mi?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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