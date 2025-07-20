Bakalım o zaman son gülen kim oluyor?

Gerçeğin farkında olmayanlar gerçekle yüzleştiklerinde, gerçeğin ne kadar acı olduğunu öğrenmek istemeseler de gerçeği kabullenmeleri gerekir

Mesela öyle veya böyle, zamanında ya da değil, o sandık gelecek ve sandık gerçeği ile yüzleşilecek.

*

Kim yüzleşecek?

Öncelikle İktidar.

Ancak muhalefet de…

Fakir de zengin de…

Sanayicisi de ticaret erbapları da…

Tam da bu süreçte en çok da sandık İktidarın işine gelecekmiş gibi geliyor bana.

Hem öyle demiyor muydu Sayın Erdoğan.

“Biz öndeyiz!” diye.

Onların anketleri öyle gösteriyormuş.

Doğrudur, gösterebilir.

Şu aralar sanki ‘Terörsüz Türkiye’yle birlikte rüzgâr İktidardan yanaymış gibi esiyor olduğuna göre niye sandıkla yüzleşilmek istenmez ki?

Bence hem de AKP için tam da zamanı.

Bunca zaman MHP’nin gücü, son günlerde kanka noktasında birbirleriyle ilişki içinde olan DEM partisi de şimdi yanlarında.

Üçü bir araya gelince de onlar için aliyyülâlâ olmuş olmalı!

*

AKP+MHP+DEM bu süreci birlikte yürüteceklerine göre, güç de onlarda gözüküyor.

O zaman bu fırsatı lehe çevirmenin iktidar açısından tam da zamanı.

*

Bence öyle.

Hem Sayın Bahçeli:

“Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Doğru yapıyoruz ve memleket için yapıyoruz.” deyip, iklimin de kendilerinden yana olduğu kendi anketlerince de kanıtlanmışken, “Biz seçimden korkmayız. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Hodri meydan!” deyip, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belirttiği 2 Kasım için gerçekle yüzleşmeyle cesaret edildiğinde, işte tam da o zaman seçim sonrasında her şeyi gönüllerince yaparlar.

…Ve sandıkla yüzleşilir.

Sayın Bahçeli’nin olası bu teklifi de AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ca da kabul de görürse, -ki kabul görme ihtimali çok yüksek- hem bu zamana kadar Sayın Bahçeli, ne dedi de Sayın Erdoğan ‘Hayır’ dedi.

Öyle bir şey olmadı.

Bundan böyle de olabileceğini hiç sanmıyorum.

Ha bu arada çekinilecek küçük bir ayrıntı var.

Nedir o ayrıntı?

İhtiyaç duyulduğunda göklere çıkarılan, işi bittiğinde kenarda unutulan ve adına “İmtiyazlı değil de sıradan vatandaş” denilen ezici çoğunluğun içinde yaşadığı oldukça acı olan sade vatandaşın kendi gerçeği!

Onun için de İktidar, seçim öncesi birazcık kesesin ağzını açacak.

Kesenin ağzı açılmazsa İktidar için denge bozulur.

Nasıl yani?

İktidarın yediği önünde yemediği ardında.

Oysa gerçek öyle değil ki bugün milletin ne önünde yiyeceği var ne de arkasında.

Üstelik var olanı da kaybetmiş durumda.

*

Buna kim neden oldu?

Elbette iktidar.

Her tür kararlar onlardan çıkıyor.

Eğrisine de doğrusuna da yanlışına da eksiğine de o karar veriyor.

*

Hani şimdilerde böyle de bir güçlü üçlü koalisyon oluşmuşlarken -hoş Sayın Erdoğan koalisyonlara şiddetle karşı olsa da- durum kendi lehine olduğu için bu böyle devam eder.

Yeter ki sandık gerçeği ile yüzleşmeden önce milletin gerçeği ile yüzleşip, onu hallettiğinde bakın bakalım o zaman ne oluyor?

*

O zaman da son gülenin kim olduğunu hep birlikte görürüz.