Bakambu Süper Lig’e dönecek mi? Sürpriz talip çıktı

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Bakambu Süper Lig’e dönecek mi? Sürpriz talip çıktı

Kariyerine Real Betis'te devam eden Bakambu'nun Süper Lig'e dönem ihtimali bulunuyor. 33 yaşındaki golcüye sürpriz talibin çıktığı öğrenildi.

Süper Lig’de Bursaspor ve Galatasaray formaları giyen Cedric Bakambu’nun Türkiye’ye geri dönme ihtimali bulunuyor. Kariyerine Real Betis’te devam eden golcü oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Bakambu’ya sürpriz talip çıktı. Galatasaray’ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icari’nin yerine Bakambu’yu transfer etmeyi planlıyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin de 33 yaşındaki golcüyü radarına aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Real Betis’in Bakambu için yaklaşık 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Real Betis’te bu sezon 20 maça çıkan Bakambu 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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