Bakan açıkladı! Bolu'daki otelde 66 kişi canını kaybetti

Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya yükseldi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü.Otelin restoran kısmında başladığı düşünülen yangın tüm binayı sardı. Olay yerinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yangına uykularında yakalanan tatilciler can havliyle sarkıttıkları çarşaflarla üst katlardan atladı. Gün ağarınca acı bilanço ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğleden sonra yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu.

Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.

TABURCU EDİLENLERİN BİLGİSİ PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 51 vatandaştan 17'sinin taburcu edildiği, 34 yaralanın ise tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 90'DI

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.

Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler, hızla oteli tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

66 ÖLÜ, 51 YARALI

Son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Kartalkaya'da meydana gelen yangında 66 vatandaşımızı yitirdik 51 yaralı var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir vardı" diye konuştu.

6 SAVCI, 5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.