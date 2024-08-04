Bakan açıkladı. Çakarlı araç kullananlara ceza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan açıkladı. Çakarlı araç kullananlara ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda 1 hafta içerisinde 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini ve çakar kullanan 246 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya 1 hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinin sonucunu sosyal medya hesabından açıkladı. 25 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiği genel denetimlerde 246 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 120 bin 218 sürücü, emniyet kemerini kullanmayan 18 bin 319 sürücüye ve ehliyetsiz araç kullanan 15 bin 88 sürücünün de içinde bulunduğu 434 bin 129 araç/sürücüye işlem yapıldığı aktarıldı.

Yerlikaya’nın ilgili paylaşımı şu şekilde oldu:

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