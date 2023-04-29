Bakan açıkladı. Depremzede öğrenciler sınıfta kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını açıkladı.

Bakan açıkladı. Depremzede öğrenciler sınıfta kalmayacak

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde sınıfta kalmanın Elazığ hariç 10 ilde geçerli olacağını söyledi. Bakan Özer "Lise öğrencileri, başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran arasında yapılacak" dedi.

Özer "Ders yılı sonunda yapılacak sorumluluk sınavları mevzuat çerçevesinde yapılacak. Ancak diğer illere nakil yaptıran öğrencilere bu hakkı tanımadık. Bu düzenlemenin bölgeye dönüşleri artıracağını öngörüyoruz. Bundan sonra dönecekler de bundan yararlanacaklar. Öğrencilerin ikinci dönemi orada bitirmeleri yeterli olur" dedi.

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