Bakan açıkladı: İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın da aralarında olduğu gazetecilere iftar programında buluştu.

Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında, özellikle İstanbul'dan gelirken, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çıktıktan sonra neredeyse şehir içi trafiğe girilmiş gibi olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şu anda Bolu Dağı'ndaki trafik 50 binlere yaklaştı. 80 binler hizmet seviyesinin iyice düştüğü, artık saatlik akım hızının 80 kilometrelerin altına düştüğü bir seviyedir. Bize 10 yıl sonra burada yeni bir otoyol lazım olacak diye hesap ediyoruz.”

Proje çalışmalarını başlattıklarını da kaydeden Uraloğlu, “Burada en uygun güzergah, coğrafyanın en müsaade ettiği güzergah, Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden doğrudan Akyazı'ya çıkan hattır” ifadelerini kullandı.