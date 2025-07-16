Bakan açıklama yaptı. 'Risk yok' açıklaması kamuoyunu ikna etmedi

LGS sınavı esnasında soru kitapçığının bazı WhatsApp gruplarında PDF şeklinde paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Bakan konu ile ilgili ilk kez konuştu.

Bakan Tekin, LGS kapsamında 719 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplamasıyla ilgili, "Bakanlığımızın uyguladığı politikaların başarılı olduğunun göstergesidir bu. Çocukların seviyelerine uygun soruların sorulduğunu görüyoruz. Bu sağlıklı bir durum" açıklamasını yaptı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Yalan yanlış o kadar çok iddia var ki, duydukça üzülüyoruz. Sınavın yapıldığı gün bu tartışmalar ortaya çıktı.

Biz anında gerekli çalışmayı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumun soruları bir idareci tarafından 11.57'de PDF formatında paylaşılmış. Biz bunları inceledik. Bizim PDF materyali değil. Sınav 10.45'te bitiyor bu görüntü 11.57'de yayınlanmış. Kitapçık erken paylaşıldı iddiası yalan.

Ortada sınav güvenliğini risk altına alacak bir durum olmadığını açıkladık. Bu görüntüyü paylaşan kişiyle ilgili soruşturma açtık. Beni üzen şey şu, insanlar siyaset yapabilir. Şahsımızla ilgili eleştiriler olabilir, bunlar değerlendirilir.

Ancak 1 milyon öğrenci ve aileleriyle ilgili hassas bir nokta. Bu konuda bir problem varsa yargıya başvurun ve kendimizi değerlendirelim. Çocuklarımızın moralini bozacak, kendilerine haksızlık yapıldığına dair bir algıdan rahatsız oluyorum. Bir baba ve insan olarak rahatsız oluyorum. Bir siyasi parti genel başkanı hakaret etti. Ama çocuklar üzerinden bunu yapmamalarını istiyorum. Bizden bilgi istediklerinde biz kendileriyle paylaşıyoruz. Çocuklarımız ve velilerimiz rahat olsun. Bu konular müfettişlerimizle hassasiyetle incelendi. Gerekli hukuki işlem başlatıldı. 29 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı, o okuldaki kişiler. Sınavın bitmesinden bir saatten daha fazla bir süre sonra olmuş bir olay. Herhangi risk oluşturacak bir durum yok.

MEB ve ÖSYM yoğun sınav yapan iki kurumumuz. Bizim bakanlığımızda bir genel müdürlük var. Soruların hazırlandığı ve basıldığı ortam izole. Burada sinyal kesiciler var. İçeriden dışarı bilgi sızmanın engellendiği ortam. Sorular basıldıktan sonra emniyet güçleri illere soruları dağıtıyor. Okullara ulaştırılıyor daha sonra. Her türlü görüntü alınabilecek cihazın salonlara girişi yasak. Güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş. Soruşturma sonunda bunu göreceğiz.

"1 İLDEN 480 BİRİNCİ ÇIKTIĞI İDDİASI YALAN"

'Bir ilden 480 tane birinci çıktı' deniyor. İstanbul'da 163 öğrencimiz var tam puan alan. Bahsedildiği gibi 'Anadolu'da 480 öğrenci bütün soruları doğru yaptı' bilgisi yalan, yanlış bilgi. Yarışlara girilmesini doğru bulmuyorum. Artık iddialar farklı bir noktaya gidince bu bilgileri paylaşıyoruz.

719 öğrenci içinde 63 tanesi imam hatip okullarından mezun, kalanı diğer orta okullarımızdan mezun. Bunlar duyulduğunda bakanlığımıza sorulsa biz zaten doğruları söyleyeceğiz. Ama bize sormadan insanların duygularıyla oynamaktan ne elde ediyorlar anlamıyorum. Soru önergesi bize ulaşmadı daha. Siz önerge bize gelmeden sosyal medyadan paylaşım yapıyorsunuz.

Çocuklarımız üzerinden bunu yapmayalım. Hele bir de 15 Temmuz'un yıl dönümünde en ciddi konulardan birisi okullar, dersaneler ve sınavlar üzerinden yürüyen bir süreçti. FETÖ'nün usülsüzlük yaptığı konulardı bunlar. Tam da yıl dönümünde bunları yapmayalım lütfen. Bizi eleştrin hiç problem değil ama çocuklar üzerinden bu olmasın.

FETÖ sürecinde şöyle bir algı vardı. 'MEB'in müfredatından sorular çıkmıyor, başka kaynaklardan sorular hazırlanıyor' iddiaları vardı. Biz bunları özellikle söyledik. Velilerimize ilave bir külfet getirmeden öğrenciler eğitimlerini devam ettirsinler. Okulda eğitime ihtiyaç duyan çocuklar dilekçe verdikleri takdirde okul yönetimi bunu sağlıyor. Her zaman diyorum, sevgili gençler başka bir şeye ihtiyaç yok, ders kitapları sizin için yeterlidir diyorum. Bahsi geçen 719 sayısı çok normal. Bu sürece emek veren, eğitim kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yıl 413 tam puan yaptı. 2023'te 532 öğrenci tam puan yaptı.

Girdiğim her ortamda öğrenciler bana teşekkür ediyorlar 'LGS kolaydı' diye. Öğretmenlerimiz 'Bizim anlattıklarımızdandı' diyor. Birisi çıkıyor ve genelleme yapıyor. Bakanlığımızın uyguladığı politikaların başarılı olduğunun göstergesidir bu. Çocukların seviyelerine uygun soruların sorulduğunu görüyoruz. 719 öğrencimizin tüm soruları doğru yanıtlaması sağlıklı bir durum.