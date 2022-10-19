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Bakan Akar ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 21:45
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Bakan Akar ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Bakan Akar ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 19 Ekim 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı." ifadelerine yer verildi.

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