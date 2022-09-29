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Bakan Akar Şırnak’ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Şırnak'ta valilik ve belediye binasında yetkilerle bir araya geldi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 18:20
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Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Şırnak’ta

Bakan Akar Şırnak’ta
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Cizre’de 8. Hudut Alay Komutanlığındaki sancak verme töreninin ardından Şırnak merkeze geçti.

Şırnak Valiliğine gelişinde Vali Osman Bilgin ve diğer yetkililerin yanı sıra kentin kanaat önderleri tarafından karşılanan Bakan Akar, daha sonra kentteki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sırasında kentin kanaat önderleri, Akar ve komutanlara ziyaret için teşekkür ederek, “Allah’ın izniyle ölüme kadar biz, Cumhurbaşkanı ve sizinle beraber çalışacağız, ne kadar gücümüz varsa sizinle beraber çalışacağız” dedi.

Buradan Şırnak Belediyesine geçen Akar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka’yı ziyaret etti. Akar’a ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.

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