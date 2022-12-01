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Bakan Akar İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile telefonda görüştü.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 19:45
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Bakan Akar İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar İtalyan mevkidaşıyla görüştü
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik eden ve başarılar dileyen Bakan Akar tarafından;


- Türkiye ve İtalya’nın son derece önemli iki dost ve müttefik olduğu,

- Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. İtalya Başbakanı’nın çizdikleri çerçevede; ikili askerî ilişkilerimiz ve savunma sanayi iş birliği konusundaki mevcut potansiyelin artırılmasının stratejik ortaklığımızı daha üst seviyelere taşıyacağı,

- Bu bağlamda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde İtalya’yla yürüttüğü ikili ve çok taraflı iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğu,

- Terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağı vurgulandı.

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