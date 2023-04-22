Bakan Akar, Kayseri'de hastaları ziyaret etti

Ramazan Bayramı sabahında depremden etkilenen Hatay’da vatandaşlarla bir araya gelen Akar, akşam da Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Akar, Kayseri'de hastaları ziyaret etti

Editör: Özge Ceren Çimen

AK Parti’nin Kayseri’den milletvekili adayı gösterdiği Akar’ın kentteki faaliyetleri devam ediyor. Bayram sabahını depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da hem vatandaşlar hem de Mehmetçik ile geçiren Akar, daha sonra geldiği memleketi Kayseri’de şehir hastanesine giderek, burada tedavi gören depremzedeler ile vatandaşları ziyaret etti.

İlk olarak başhekimliğe giderek hastaların durumlarına ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra tek tek odalarında ziyaret ettiği depremzedelerin bayramını kutladı.

Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, “Devlet millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Sağlık çalışanları ile de bir araya gelen Akar, onların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev yerine getirdiğini ifade eden Akar, telefonla aradığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hastane çalışanlarını görüştürdü.

“Değerli mesai arkadaşlarım” diye seslendiği sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Koca, “Herkesin bayram yaptığı bir dönemde siz yine üzerinize düşen fedakarlıkla vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Minnettarız” diye konuştu.

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