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Bakan Akar Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile görüştü.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:23
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Bakan Akar Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Kurhenga'yı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Kurhenga, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile görüştü

Kurhenga ve Milli Savunma Bakanı Akar baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde, ikili savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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