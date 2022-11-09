Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Kurhenga'yı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Kurhenga, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile görüştü
Kurhenga ve Milli Savunma Bakanı Akar baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Görüşmelerde, ikili savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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