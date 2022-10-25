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Bakan Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:23
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Bakan Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Bakan Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü 
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SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Fuar açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'de katıldı.

Fuarın açılmasının ardından Bakan Akar ve Libya Başbakanı Dibeybe ile önce fuar alanını gezdi ardından basına kapalı şekilde görüşme gerçekleştirdi. (DHA)

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