Bakan Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü 

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.
Fuar açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'de katıldı.
Fuarın açılmasının ardından Bakan Akar ve Libya Başbakanı Dibeybe ile önce fuar alanını gezdi ardından basına kapalı şekilde görüşme gerçekleştirdi. (DHA)
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