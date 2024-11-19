Bakan Alparslan Bayraktar, erken seçim tarihini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının tek yolunun Meclisin seçimleri yenilemesi olduğunu belirtmiş ve Kasım 2025'te ya da 2026'nın baharında erken seçim yapılması önerisinde bulunmuştu. Özel, "Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını sağlıklı görüyorum" demişti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği bir seçimi erken seçim olarak görmediğini ifade ederek, "En yakın takvimde gerçekleştirilecek bir genel seçime biz hazırız. Kim aday olursa olsun" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın 2023'te de aday olamaması gerektiğini belirten Dervişoğlu, yine de "Recep Tayyip Erdoğan elbette ki siyaset arenasından bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmelidir" demişti.

ERKEN SEÇİME İŞARET AÇIKLAMA GELDİ

Siyasi partiler arasında Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve erken seçim tartışmaları sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan dikkat çeken bir ‘müjde’ geldi.

Bakan Bayraktar, 2020 yılında Karadeniz’de tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleş tirdiklerini belirterek, “Deniz yüzeyinin 4 bin metre altından çıkardığımız doğal gazı karaya, 170 kilometre mesafeden Filyos’a ulaştırarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Yani Karadeniz’in tabanına Ankara-Bolu otoyolu mesafesi kadar bir gaz otobanı inşa ettik“ dedi.

"2026'DA HANELERİN YARISI YERLİ DOĞAL GAZ KULLANACAK"

Diğer sahalarla birlikte toplam yurt içi üretimin günlük 8 milyon metreküpe ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, 3,5 milyon hanenin ihtiyacının yerli doğal gaz üretimi ile karşılandığını aktardı. “Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artırılması için yaptığımız planlama kapsamında bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize kattık” diyen Bakan Bayraktar, “Adeta deniz üstünde bir sanayi tesisi olan ve 2026 yılında üretime alacağımız bu platform ile birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısının gaz ihtiyacını kendi gazımızla sağlamış olacağız” müjdesini verdi.

HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI SENARYO

‘Hanelerin yarısı yerli doğalgaz kullanacak’ diyen Bakan Bayraktar’ın açıklaması sonrası iktidarın erken seçim hazırlığında olup olmadığı gündeme geldi. Bayraktar’ın sözleri, AKP hükümetinin daha önceki seçim dönemlerinde de doğalgaz keşfi gibi büyük projeler üzerinden müjde verdiğini akıllara getirdi. İktidarın her seçim öncesi verdiği bu ‘müjdeler’ seçim kampanyası olarak yorumlandı.