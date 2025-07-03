Bakan Bak duyurdu, başvurular başladı! 2022'de hayata geçirilmişti

Kaynak: AA
Bakan Bak duyurdu, başvurular başladı! 2022'de hayata geçirilmişti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2022'de hayata geçirilen Seyahatsever projesinin bu yıl da devam edeceğini ve başvuruların başladığını bildirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Seyahatsever ile yeni hikayelere hazır mısınız? GSB yurtları kapılarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak Seyahatseverler için açıyor. Yeni şehirler, dostluklar ve unutulmaz deneyimler için rotanı oluştur, Türkiye'yi keşfet." ifadelerini kullandı.

Gençlerin seyahatlerini daha rahat planlamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlar, bu yaz da gençlerin hizmetinde olacak.

Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek. Proje, 7 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.

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