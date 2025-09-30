Bakan Bak, Galatasaray - Liverpool maçını takip etti



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçı statta izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan müsabakayı tribünden takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan Galatasaray - Liverpool maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti. Bak, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi protokol tribününden izledi.

Öte yandan müsabakada TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı.

