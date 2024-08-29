Bakan bakanlığın arazisini şirketine tahsis etmiş

İYİ Partili Milletvekili Turhan Çömez TBMM’ye Kültür ve Turizm Bakanı'nın cevaplandırması için soru önergesi verdi. Çömez, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un Bodrum’da kendi şirketi için arazi satın alınıp alınmadığını ve bu söz konusu orman arazisinin Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlık görevine getirilmesinden sadece 4.5 ay sonra gerçekleştirildiğini sordu.

TURİZM ALANI İLAN EDİLDİ

Çömez ayrıca 2005 yılında yine Bakan’ın şirketi olan Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği AŞ.’ye yine aynı bölgede 95 bin metrekarelik arazi tahsis edildiğini, bu arazinin de 2018’deki arazi ile bitişik olup olmadığını sordu.

Yine aynı bölgenin Turizm alanı ilan edildiğini açıklayan Çömez bu ilanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılıp yapılmadığını sordu.

Çömez’in skandal iddialarına karşın Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplandırmasını istediği sorular şu şekilde:

1- Bodrum Çiftlik Mahallesi Adalıyalı Mevkii'nde Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği AS adına bir arazi satın alındığı bilgisi doğru mudur?

2- Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği AŞ'nin satın aldığı bu mülkün 3819 metrekare olduğu, 22/11/2018 tarihinde edinildiği, Bakanlık görevine geldiğiniz 10/07/2018 tarihinden 4.5 ay sonra gerçekleştiği bilgisi doğru mudur?

3- 2005 yılında, Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği AŞ'ye söz konusu bölgede 95 bin metrekarelik bir arazi tahsisi yapılmış mıdır? Bu arazi bahse konu 3819 metrekare arazi ile bitişik midir?

4- Söz konusu tahsisli arazinin 308 ada, 4 parsel olduğu bilgisi doğru mudur?

5- Bu tahsisin Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı bilgisi doğru mudur?

6- Aynı bölgede 25 bin metrekarelik bir başka alanın Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan turizm bakanlığına devredildiği bilgisi doğru mudur?

7- Kendi bakanlığınıza devredilmiş bu 25 bin metrekarelik alanı Ersoy Otelcilik firmasına tahsisi- ni yaptınız mı?

8- Söz konusu bölgenin Turizm Alanı ilan edilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mi gerçekleştirilmiştir?

9- Adalıyalı Mevkii'ne çok yakın mesafede bulunan Kissebükü'nde 2019 yılında arkeolojik kazıların başlatıldığı bilgisi doğru mudur?

10- Kissebükü'nde yapılan kazılarda erken Bizans dönemine ait Anastasiapolis kalıntılarının olduğu ve bölgenin koruma altına alındığı bilgisi doğru mudur?

11- Bu kalıntılarla ilgili yapılacak arkeolojik kazılar için bakanlığınız tarafından halihazırda 55 milyon TL. harcandığı ve ek olarak yine bakanlığınız bütçesinden 800 milyon TL. ödenek ayrıldığı bilgisi doğru mudur?

12- Başlatılan arkeolojik kazıların, söz konusu tahsisli arazide yapılacak otel kompleksine meşruiyet kazandırmak için olduğu iddiası doğru mudur?

13- Burada kalıntıların söz konusu otele katma değer sağlayacağı iddiası doğru mudur? Ayrıca böl- genin Arkeolojik SİT Alanı ilan edileceği ve bu sayede başka bir otelin yapılmasına fırsat verilmeyerek haksız rekabet oluşturacağı bilgisi doğru mudur?

14-Tahsis edilen arazi alanında antik kalıntıların bulunma ihtimali var midir? Bunun için her hangi bir çalışma yapılmış midir?

15- Söz konusu arazinin ilk imar planı çalışması hangi bakanlık tarafından, hangi tarihte yapılmıştır?

16- Bu bakanlığın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğu ve yapılan imar planlarının tamamının Mahkemelerce iptal edilmesine rağmen, sanki onaylı bir imar planı varmış gibi ÇED Raporu hazırlatıldığı iddiası doğru mudur?

17- Turizm Alanı ilan edilmesi nedeniyle tahsisi yapılan söz konusu arazinin, imar planlarının şirke- tinizin talebi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla tekrar mı yapılacaktır?

18- Halen bahse konu alana karayoluyla ulaşımın mümkün olmadığı, otel inşasından sonra karayolu yapımına başlanacağı ve bunun için 50 bin ağacın kesileceği bilgisi doğru mudur?

19-2020 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, Bodrum, Torba, Kızılağaç, Yalı Mahalle'lerinin kanalizasyon hatlarının yapılacağına dair bir protokol imzalanmış mıdır? Halen bu hattın 42 km sinin tamamlandığı bilgisi doğru mudur? Bunun için şu ana kadar ödenen para ne kadardır?