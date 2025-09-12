Bakan Bak’tan Büyükusta Ediz Gürel’e tebrik

Kaynak: İHA
Bakan Bak’tan Büyükusta Ediz Gürel’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenen Büyükusta Ediz Gürel’i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan’da düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek tarihi başarı elde eden Büyükusta Ediz

Gürel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Hintli Büyükusta Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Büyükusta Ediz Gürel’i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel’e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

Son Haberler
Sanayide çırak dövme meselesi kanlı bitti
Sanayide çırak dövme meselesi kanlı bitti
Bakan Bak’tan Büyükusta Ediz Gürel’e tebrik
Bakan Bak’tan Büyükusta Ediz Gürel’e tebrik
Yasa dışı bahis operasyonu: Uyuyan hesaplarda milyonlar döndü
Yasa dışı bahis operasyonu: Uyuyan hesaplarda milyonlar döndü
Kabinede yapay zekâ destekli sanal bakan
Kabinede yapay zekâ destekli sanal bakan
Hamsu Köprüsü’nde toprak kayması: Güvenlik önlemi alındı, trafik kapatıldı
Hamsu Köprüsü’nde toprak kayması: Güvenlik önlemi alındı, trafik kapatıldı