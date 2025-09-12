Bakan Bak’tan Büyükusta Ediz Gürel’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan’da düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek tarihi başarı elde eden Büyükusta Ediz

Gürel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Hintli Büyükusta Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Büyükusta Ediz Gürel’i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel’e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."