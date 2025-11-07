Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerji alanındaki çalışmaların hızlandığını belirten bir açıklama yaptı.

İKİ NOKTAYA DAHA NÜKLEER SANTRAL

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada merkezli AtkinsRealis şirketinin üst düzey yöneticilerini ağırladıklarını, Sinop ve Trakya'daki sahalarda kurulması planlanan nükleer santrallere ilişkin çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Alparslan Bayraktar ve Kanadalı şirket yöneticileri bir arada

Türkiye'de ilk olarak Mersin-Akkuyu nükleer santrali kurulması yönünde adım atılmıştı.

Bakan Bayraktar, görüşmenin içeriğine ilişkin "Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ TEDİRGİN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Kırklareli İğneada’ya yapmayı planladığı nükleer santral ise çevre örgütleri tarafından tepki ile karşılandı.

Santralin, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul'a yakınlığına dikkat çekilirken çevre örgütleri hem deniz hem de karada "çevre felaketine" yol açacağı konusunda uyardı.

Atıkların ve olası bir kazanın yaşanması ile İğneada'nın eşsiz doğası ve longoz ormanlarını yok edebilir.