Bakan Bayraktar duyurdu: Toplam kurulu gücümüz yüzde 30'u aştı

Bakan Bayraktar, "22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü" nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar, "Türkiye olarak rüzgar ve güneşte toplam kurulu gücümüz yüzde 30'u aştı. Tüm hanelerin elektrik ihtiyacını sadece bu iki kaynaktan karşılayabilir hale geldik. Güneş ve rüzgarla büyüyor, yerli üretimle panelde yüzde 75, türbinde yüzde 65 olmak üzere 50 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" diyerek ilerliyoruz. Enerjimiz yerli, gücümüz yenilenebilir. 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kutlu olsun" dedi.

YENİLENEBİLİR GÜÇ SON 20 YILDA 4,5 KAT ARTTI

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2005 yılında Türkiye'nin toplam yenilenebilir kurulu gücü 12 bin 906 megavattı ve o dönem güneş enerjisine dayalı bir kurulu güç bulunmuyordu. 2025 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam yenilebilir enerji kurulu gücü 72 bin 492 megavata yükseldi. Son 20 yılda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü yaklaşık 4,5 kat arttı. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı da neredeyse sıfırdan yüzde 30,2'ye yükseldi.