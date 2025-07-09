Bakan Bayraktar, Venezuela Petrol Bakanı Gomez ile görüştü

Kaynak: DHA
Bakan Bayraktar, Venezuela Petrol Bakanı Gomez ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Viyana’da Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Eloina Rodriguez Gomez ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı.

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Bakan Bayraktar, buradaki temasları kapsamında Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Eloina Rodriguez Gomez ile görüştü. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9’uncu OPEC Uluslararası Semineri marjında Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Delcy Eloina Rodriguez Gomez ile bir araya geldik.

Geçtiğimiz yıl Karakas’ta imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti alanlarında yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Venezuela ile enerji alanındaki ortak çalışmalarımızı somut projelerle ilerletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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