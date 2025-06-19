Bakan Bayraktar'dan İran'dan doğal gaz sevkiyatı açıklaması: Devam ediyorlar!

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen, "Küresel enerji pazarı: Üretici ve tüketicilerin arasında dengeyi bulmak" başlıklı panelde konuştu.

Enerji sektöründe uygun maliyetle arz güvenliğini sağlamayı önemsediklerine işaret eden Bayraktar, "Bunu da belirsizliklerin had safhada olduğu bir bölgede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Son beş yılda bile pandemi, iklim ve tedarik zincirleri krizlerinin yanı sıra bölgemizde bir savaşın ardından başka bir savaş çıktı." diye konuştu.

Bayraktar, söz konusu zorluklar ışığında enerji piyasasında güvenliği sağlamak için farklı yaklaşımlar gerektiğini anlatarak, "Enerji arzındaki çeşitlendirme de bizim için kilit role sahip. Jeotermal enerjide dünya dördüncüsüyüz. Hala petrol ve doğal gaza da ihtiyacımız var. Rosatom'la da Akkuyu'daki nükleer enerji projemizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinop ve Trakya bölgelerinde ilave nükleer santral projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerjide de önemli adımlar atıldığını kaydeden Bayraktar, "2035 itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi kapasitemizi dört kat artırmayı planlıyoruz ve aynı zamanda enerjimizi etkin bir şekilde de kullanmak istiyoruz. Nükleerde de kapasitemizi 2050'de 20 gigavata çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile kısa sürede 4 milyon haneye gaz sağlanacağını ve yeni bir süreç ile ABD'li ortaklarla kaya gazı üretimi yapılacağını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin, Somali ve Nijerya gibi çeşitli bölgelerde de enerjide somut adımlar attığını anımsattı.

İsrail-İran geriliminin enerji arzına yönelik yarattığı risklere ilişkin konuşan Bayraktar, şunları kaydetti: