Bakan Bayraktar'dan zam açıklaması

Düzenleme: Kaynak: tv100
Bakan Bayraktar'dan zam açıklaması

Değişen ekonomik dengeler ve artan hayat pahalılığı yaz aylarında zama yönelik endişeleri de arttırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?' sorusuna yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevapladı

Elektrikte bu yaz içerisinde zam yapmayı düşünmediklerini vurgulayan Bayraktar, doğalgazda olası zamma karşın ise, "Bir bakmamız lazım" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR İKİ AY İÇERİSİNDE GÖZÜKMÜYOR"

Bayraktar, 'Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?' sorusuna yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğalgaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğalgaz tarafına bir bakmamız lazım.

Çünkü doğalgazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğalgaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70'lere geldi, doğalgazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor."

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