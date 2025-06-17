Bakan Bayraktar'dan zam açıklaması! Doğal gaz fiyatları artabilir

İsrail-İran gerilimi küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, petrol fiyatları da bir anda fırladı. Petroldeki artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansırken, yeni zamların olup olmayacağı endişesi hakim. Petroldeki artışın sürüp sürmeyeceği ise bir başka soru işareti.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılardan kaynaklı petrol krizi olasılığını değerlendirdi.

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DOĞAL GAZ FİYATLARI ARTABİLİR

Türkiye'nin 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmadığını aktaran Bayraktar, İran'dan doğal gaz ithal edildiğine işaret etti. Bayraktar, bu süreçte doğal gaz fiyatlarında da bir artış olabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz."

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Bayraktar fiyatlara ve arza ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Doğal gazda ve arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. Biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz."

Bu süreçte Gabar'daki petrol rezervinin bir alternatif olup olmayacağına ilişkin Bayraktar, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 8'inin Gabar'dan karşılandığını söyledi.