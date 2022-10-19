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  • EYT'ye seçim ayarlaması. Bakan Bilgin EYT için böyle tarih verdi: Acelesi yok

EYT'ye seçim ayarlaması. Bakan Bilgin EYT için böyle tarih verdi: Acelesi yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 4,5 milyonu bulan EYT mağdurları için flaş bir açıklamada bulundu. ‘EYT ne zaman çıkacak’ sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, “Acelesi yok” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:31
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Bakan Bilgin EYT için böyle tarih verdi

EYT'ye seçim ayarlaması. Bakan Bilgin EYT için böyle tarih verdi: Acelesi yok
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Tek formül üzerinden teknik çalışmaların tamamlandığı belirtilen Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) düzenlemesi için artık gözler Aralık ayında yapılacak açıklamaya çevrildi. Uygulamanın yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin Ocak ayı işaret edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den dikkat çeken açıklama geldi.

OCAK’TAN SONRA UYGULAMAYA ALINACAK

EYT çalışmaları hakkında konuşan Bakan Bilgin, “Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz. Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. 'Niye şimdi açıklamıyorsunuz' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da Ocak’tan sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz” dedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DURUMU

Bakan Bilgin, kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini ifade ederek, "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık. Geçici işçiler sorunumuz var. Geçici işçiler, bir türlü geçmeyen, süreklilik arz eden sorun haline gelmiş. Onu da çözeceğiz. Çok konuşulan, birçok insanın da merak ettiği EYT meselesi var. Onu çözeceğiz. Türkiye zorlu ekonomik şartlar içerisinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak sosyal politika uygulamalarıyla topluma gerekli desteği sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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VATANSEVER
19.10.2022 10:50
katılılıyorum fırdöndü sahıs  
 
Kenan Memiş
19.10.2022 10:42
Kıvırmakta üstüne yaratık tanımadığımız bir şahsiyet!!! Bunca kepazeliğin vebali üzerinizdeyken bir de 41 Kişilik Soma katliamı. Ve yine EYT üzerinden koca bir anafor. Bu yüzle nasıl gezebiliyorsunuz?  
 
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