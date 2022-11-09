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Bakan Bilgin ile TİSK arasında yeni asgari ücret görüşmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda, EYT'lilerin durumu ve yeni asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları ele alındı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:53
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Bakan Bilgin ile TİSK arasında yeni asgari ücret görüşmesi

Bakan Bilgin ile TİSK arasında yeni asgari ücret görüşmesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

TİSK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlığında İstanbul’da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in konuk olduğu toplantıya, TİSK'in ve bağlı sendikaların yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile üye sendikaların genel sekreterleri katıldı.

EYT DE ELE ALINDI

Toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu (EYT) ve asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları ele alındı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, konfederasyonun bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktarırken, Bakan Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. (AA)

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