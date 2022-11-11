Bakan Bilgin sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladıklarını açıkladı

Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Sözleşmeli personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Enflasyonun etkisinden koruyacak bir asgari ücret belirleneceğini ifade eden Bilgin, "Temel siyasetimiz emeğin tahrip edilmesinin önüne geçmek" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor.