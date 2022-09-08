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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerle ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapıldığını ve kamudaki sözleşmeli personelin kadrolaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, “EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:50
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:56
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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yeni üyeler için düzenlenen rozet takma törenine katıldı.

“SÖZLEŞME VE EYT SORUNU ÖNÜMÜZDE”

Bakanlık olarak toplumsal sorunların karşısında sosyal politikalarla mücadele ettiklerini kaydeden Bakan Bilgin, şunları söyledi:

"Asgari ücreti yüzde 80 artırdık, önce yüzde 50, sonra yüzde 30 artırdık. Sonra 3600, birçok uygulama da yaptık ve bunlar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de sözleşme sorunu önümüzde çözüyoruz, EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün sorunları çözüyoruz. Dosya dosya hepsini çözüyoruz.”

Bakan Bilgin, özellikle çalışma hayatındaki soruların çözümü konusunda çeşitli sosyal politikaları arka arkaya uygulama fırsatı bulduklarını söyleyerek, "Toplu sözleşme mekanizmasını yaygınlaştırmak, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmak gibi yeni çalışmalar yapıyoruz. Bilhassa 12 Eylül uzantısından kaynaklı sorunların değiştirilmesi konusunda kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.”

“SENDİKALAŞMA ORANINI ARTIRMAK ZORUNDAYIZ”

“Gelir dağılımı düzenleyecek en önemli mekanizma toplu sözleşme, bu nedenle sendikalaşma oranını artırmak zorundayız. İş gücüne katılım oranı arttıkça da emekçilerin sorunları artıyor. Emeklilerin, çalışanların diğer sorunlar var. Geçici işçilerin sorunları var. 2000'de geçici işçiydi hala geçici ve hala geçmeyen statüsünde işçiler var, onları geçireceğiz. Kadro sorunlarını çözeceğiz.”

“EMEKLİLERLE İLGİLİ KAPSAYICI DÜZENLEMELER YAPIYORUZ”

“Emeklilerle ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapıyoruz. Kısaca Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim çözmemiz gereken mesele, bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Konjonktürün önümüze koyduğu sorunların çözümüne yönelik, bunların hepsini devam ettireceğiz. Enflasyon sosyal hayatı tahrip ettikçe biz yeni politikaları devreye sokacağız" dedi.

DHA

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Selda
8.09.2022 17:57
3.500 tl emekli maaşı ne çok veriyorsun bakan hepimiz zenginiz valla...  
 
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