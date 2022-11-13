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Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK'de yolsuzluk iddialarını kabul etti. “Bu sadece bir iddia değil. Oradaki rakam 1 milyar civarında” diyen Bilgin, sorumluların işten atıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 06:20
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Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında

Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) bazı yolsuzluk iddialarını kabul etti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşüldü. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK’de ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerine ilişkin bir yolsuzluk soruşturması olduğuna, dosyada eski SGK başkanı, daire başkanlarının adının geçtiğine işaret ederek zararın ne kadar olduğunu sordu.

Bilgin, şu yanıtı verdi:

“Geçen sene de bahsetmiştim, onu bir arkadaşımız hatırlattı. Nedir o? Yolsuzluk. SGK’yle ilgili böyle bir iddia vardı. Bu sadece bir iddia değil, bizim müfettişlerimizin de bize yansıttığı, getirdiği... Bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim. O arkadaşımız didik didik etti ve oradaki yolsuzluk hadisesine bulaşmış adamların tamamıyla ilgili suç duyusunda bulundu.”

SOYLU İDDİASINA YANIT

Bulut, “Rakam var mı” diye sordu. Bilgin, “Oradaki rakam 1 milyar civarında. Sorumluları yargıya hesap verecekler, bazı görevlileri de ben işten attım” dedi.

Bulut, isimlerini sordu. Yargıya intikal ettiğini, isim vermeyeceğini söyleyen Bilgin, “Süleyman Bey’le (Süleyman Soylu) ilgili o soruşturma dosyasında hiçbir şey yok. Süleyman Bey’in akrabası olduğu iddia edilen hiç birisi de yok o soruşturma dosyasında” dedi.

Suçluları attığını ve savcılığa verdiğini belirten Bilgin, “Dosyanın arkası gelecek, nerelere ulaşırsa kime ulaşırsa” açıklaması yaptı.

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