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Bakan Bilgin'den yine bildik bir EYT açıklaması. "EYT'de son aşamaya geldik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Hak-İş’i ziyar etti. Asgari Ücreti Aralık’ta tekrar değerlendireceklerini belirtti ve EYT ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğindi söyledi

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:25
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Bakan Bilgin'den yine bildik bir EYT açıklaması. "EYT'de son aşamaya geldik"

Bakan Bilgin'den yine bildik bir EYT açıklaması. ''EYT'de son aşamaya geldik''
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız." dedi. Emeklikle Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, "Çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ’i ziyaret ederek, Genel Başkan Mahmut Arslan ile görüştü. HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Bakan Bilgin, Arslan ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Asgari Ücret konusunda Bakan Bilgin, “Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

"EYT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Emeklikle Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, “EYT sorunu 1999 öncesi işe başlayanların karşılaştığı emeklilikle ilgili bir sorun. Onların prim gün sayısını doldurmuş olan, yılını doldurmuş olanların karşılaştığı bir sorun. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

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