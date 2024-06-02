Bakan bir buçuk kat Belediye Başkanı 2 kat dedi. Küçükçekmece’de yıkılan binada kaçak kat tartışması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesi’nde çöken 3 katlı binanın 1,5 katının kaçak olduğunu belirtti. Yaptığı paylaşımda, “İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir.” ifadelerini kullanan Özhaseki, yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğini ve yapımında deniz kumu kullanıldığını ifade etti.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI '2 KAT' DEDİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesi’nde çöken 3 katlı binanın 2 katının kaçak olduğunu açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın çökmesi sonucunda vatandaşlar enkaz altında kaldı. Çöken binada enkaz altında kalan 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Bina çökerken park halinde duran araçların üzerine yıkıldı ve o esnada yoldan geçmekte olan belediye otobüsünde de hasar oluşmasına sebep oldu. Bir kişi, binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, enkaz altındaki diğer kişiler; olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralı olarak kurtarılan 8 kişinin 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

İSTANBUL VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, binanın çökmesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çöken binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki kattın da büro olarak kullanıldığını ifade eden Gül, binanın 1988 yapımı olduğunu ve çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep belirlenemediğini aktardı.

Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." ifadelerini kaydetti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.