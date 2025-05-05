Bakan Bolat, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Kochoska ile görüştü

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ticaret Bakanlığımızda Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Sayın Gordana Dimitrieska-Kochoska ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ikili ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra, iş birliği, ticaretin kolaylaştırılması ve risk analizi için veri paylaşımı konularında teknik heyetlerin bir araya gelmesi hususunda mutabık kaldık. Ayrıca teknik iş birliği, serbest bölgeler ve helal gıda ticareti konularında yeni ortak irade beyanında bulunduk" dedi.

Bolat, ayrıca, "Türkiye'nin Balkanlardaki önemli ortaklarından biri olan Kuzey Makedonya ile her alanda olduğu gibi, ekonomik ve ticari alandaki bağlarımızı da güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede bugün Ankara'da Ticaret Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikili ilişkilerimizin ve iş dünyalarımız arasındaki ortaklıkların artarak güçlenmesine katkı yapmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.