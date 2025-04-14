Bakan Bolat rakamları verdi! 15 ilde rekor ihracat

Ticaret Bakanlığı, 2025 Yılı Ocak-Mart döneminde 15 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını, 37 ilde ihracatın artış gösterdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"•İstanbul 4 milyar 884 milyon dolarla birinci sırada,

• Kocaeli 3 milyar dolarla ikinci sırada,

• İzmir 2 milyar 202 milyon dolarla üçüncü sırada

• Bursa 1 milyar 752 milyon dolarla dördüncü sırada,

• Ankara ise 1 milyar 173 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2025 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla;

• İstanbul 264 milyon dolarlık artışla birinci il,

• Ankara 226 milyon dolarlık artışla ikinci il,

• Kocaeli 109 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

• Hatay 94 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

• Bursa ise 89 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde 15 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 37 ilimizde ihracatımız artmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz."