Bakan Bolat, Suriye'ye gidiyor

Kaynak: AA
Bakan Bolat, Suriye'ye gidiyor

Ticaret Bakanı Bolat, yarın Suriye'ye gidecek. Ziyarette, Suriye'nin ekonomik kalkınmasında işbirliği ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi de gündeme gelecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyor. Ziyarete, Türkiye iş dünyasının önde gelen kurumlarının başkanları, oda ve birlik temsilcileri de katılacak.

Ziyaretin ana gündemini; ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım, enerji, finans ve müteahhitlik gibi alanlarda Türkiye ile Suriye arasındaki yeni dönemde atılacak adımlar oluşturacak.

Ziyaretin amacı, Suriye’nin ekonomik kalkınmasında işbirliğini güçlendirmek, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki bağları geliştirmek ve yeni ticaret köprülerinin kurulmasına katkı sağlamak olarak öne çıkıyor.

Son Haberler
Ölümüne neden olmuştu… Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızından çirkin teklif!
Ölümüne neden olmuştu… Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızından çirkin teklif!
Baharın zamansız sihri! Moda ikonları geri dönüyor
Baharın zamansız sihri! Moda ikonları geri dönüyor
Eyüpsultan’da nefes kesen operasyon! Dağıtamadan yakalandılar
Eyüpsultan’da nefes kesen operasyon! Dağıtamadan yakalandılar
Annesinin feryadı yürek dağladı! 7 yaşındaki Cumali’den 4 gündür iz yok...
Annesinin feryadı yürek dağladı! 7 yaşındaki Cumali’den 4 gündür iz yok...
Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu: Aralarında Müjde Ar da var
Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu: Aralarında Müjde Ar da var