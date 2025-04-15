Bakan Bolat, Suriye'ye gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyor. Ziyarete, Türkiye iş dünyasının önde gelen kurumlarının başkanları, oda ve birlik temsilcileri de katılacak.

Ziyaretin ana gündemini; ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım, enerji, finans ve müteahhitlik gibi alanlarda Türkiye ile Suriye arasındaki yeni dönemde atılacak adımlar oluşturacak.

Ziyaretin amacı, Suriye’nin ekonomik kalkınmasında işbirliğini güçlendirmek, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki bağları geliştirmek ve yeni ticaret köprülerinin kurulmasına katkı sağlamak olarak öne çıkıyor.