Bakan Bolat ve Işıkhan'dan asgari ücret fırsatçılarına ortak tepki

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Perakendeciler Sektör Toplantısı"na katıldı. İki bakanda toplantıda asgari ücret fırsatçılarına ortak tepki gösterdi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücrete zam gelmeden marketlere yansıması gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasım ayında markette 42 ürünün 38'inde fiyatların artığını söyleyerek açıkça itiraf etmişti.

BOLAT: "BEN ŞİMDİDEN FİYATA BUNU BİNDİREYİM, YAKLAŞIMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bugün ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakendeciler Sektör Toplantısı"nda konuya dair açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde perakende sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bolat, fırsatçılara ilişkin, "Döviz konusunda "Ya bu döviz düşük kaldı, hemen biz olabilecek dövize göre fiyatı artıralım" ya da anında "bir girdi malında artış oldu da hemen zam yapalım" ve "Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim" şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DENETİMLERDE RASTLIYORUZ"

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede kapsamında sene başında yeni kurallar getirdiklerini belirten Bolat, "Gerek Ticaret Bakanlığı müfettişleri gerekse il ticaret müdürlükleri kanalıyla yoğun sektörel denetimlerimiz devam ediyor ve bu anlamda da kamuoyunda vatandaşımızın asla bir piyasa boşluğu varlığı gibi bir duyguya da kapılmaması için ve de özellikle sizleri tenzih ederim, piyasada bazı fırsatçı ve tamahkar uygulamaları engellemek açısından devlet ve hükümet olarak varlığımızı gösteriyoruz.” dedi.

Bolat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık itibarıyla ilk toplantısını yapmak üzere toplanacağını söylerken şu açıklamalarda bulundu:

Bazı piyasa bozucu uygulamalara hem denetimlerimizde, hem bize gelen ihbarlarda rastlıyoruz. Asgari ücret Temmuz ayında artırılmamıştı, adı çıkar çıkmaz önden yüklenme, fiyatların önden hemen şişirilmesi gibi bazı uygulamalar, ihbarlar görüyoruz, denetimlerde rastlıyoruz. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Sonuçta asgari ücret 2025 yılı başında yürürlüğe girecek ve 31 Ocak 2025 tarihinde ilk ödeme yapılacak çalışanlara. O da tabii çalışanların hakkıdır. Bu anlamda maalesef işte döviz konusunda "Ya bu döviz düşük kaldı, hemen biz olabilecek dövize göre fiyatı artıralım" ya da işte anında bir girdi malında artış oldu da hemen zam yapalım gibi ve "Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim" şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz ve denetimler yapıyoruz"

IŞIKHAN: ASLA EZDİRMEYECEĞİZ

Bakan Işıkhan da şunları konuya dair şunları söyledi:

"Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsına ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz."