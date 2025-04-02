Bakan Bolat'ın aldığı ürün 'İsrail destekçisi' çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Bolat'ın aldığı ürün 'İsrail destekçisi' çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurttaşların başlattığı boykot çağrısını delmek için çıktığı alışverişten fotoğraflar paylaştı. Fotoğraftaki ayrıntı dikkat çekti.

Sosyal medyada başlatılan 2 Nisan boykotu, etkili oldu. Boykot yapmak isteyenler yada boykot ile ilgili paylaşım yapanlar hedef gösterilirken bakanlar da 2 Nisan'da alışveriş yaparken görüntüler servis etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında boykot yapacağını açıklayan yurttaşlar için 'azgın azınlık' demişti.

Cumhuriyet'teki habere göre Bolat, “Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan'a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz” diye konuşmuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketim boykotu çağrısına karşı sosyal medya hesabından alışveriş yaptığı fotoğrafları paylaşarak, “Bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Bolat’ın aldığı ürünün ‘yerli’ olmadığını ve Filistin’e destek için hazırlanan boykot listesinde yer aldığını söyledi.

Cihan yaptığı paylaşımda

“Utanmazlığa bakın.

Aldığı ürüne baktım. İçimino. Ak Gıda üretiyor. Bu şirket, ülkenin en büyük süt üreticisi ama Fransız Lactalis'e satılmış. Yerli ve milli diye yutturmaya çalışıyor.

Bitmedi.

Lactalis, İsrail'i destekliyor ve Filistin dostları tarafından boykot ediliyor.”

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