Bakan Bolat ABD'nin tarife uygulamasını değerlendirdi: Ülkemiz en düşük seviyede

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye giren tüm mallara yönelik kapsamlı yeni ithalat vergileri getirme planlarını açıkladı. Plan ağır uygulamalar içerirken tüm ülkelere en az yüzde 10'luk bir temel gümrük vergisi getiriyor.

"ÜLKEMİZ EN DÜŞÜK İLAVE VERGİ UYGULANAN ÜLKE GRUBUNDA"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin uygulamalarını değerlendiren açıklama yaptı. Bolat, Türkiye'nin en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler grubunda yer aldığına dikkat çekti.

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Bakan Bolat, "Çok sayıda ülkeye ABD'nin çok daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini, ABD'nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar kötünün iyisi durumu olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Öte yandan ihraç edilen ürünlere getirilen gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi ile müzakerelerde söz konusu durumu ele almak istediklerini kaydetti.

Bolat, ilave gümrük vergileri getirilen her ülkenin ABD ile ikili bazda, ayrıca kendi piyasalarında ve ihracat pazarında ciddi karışıklıklar meydana gelebileceğine dikkat çekti.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

ABD ile yeni dönemde gerekli diyaloğun başlatıldığını söyleyen Bolat, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için çalıştıklarını ifade etti.

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