Bakan Bolat’tan BAE ziyareti: Ticaret ve yatırım konuları ele alınacak

Bakan Bolat, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi’nin (AIM) açılış törenine katılacak ve "Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Yabancı Yatırım" başlıklı liderler oturumunda açılış konuşması yapacak.

Abu Dabi programında, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile ikili ticaret, yatırım ve müteahhitlik konularını görüşecek olan Bolat, AIM Global Vakfı Başkanı Davud El Shezawi’yi de kabul edecek. Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) toplantıları, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacak şekilde planlanacak. Bakanlar tarafından toplantılar sonunda mutabakat zabıtları imzalanacak.

Bakan Bolat ayrıca, BAE’deki Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyecek. Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmini artırma hedefi doğrultusunda iş birliği ve ortaklıklar ele alınacak. 2023’te yürürlüğe giren KEOA ile iki ülke arasındaki ticaretin 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Türk müteahhitlik firmaları ise bugüne kadar BAE’de 149 proje üstlenerek toplamda 17,7 milyar dolarlık iş gerçekleştirdi.