Bakan Bolat'tan kadınlar için iyi haber: 60,1 milyar dolara yükseldi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmiştir. Ülkemizin, toplumumuzun ve neslimizin geleceğinin teminatı olan ailenin ve toplumsal yapının temel direği kadınlardır. Kadınlar, ailede, sosyal hayatta, çalışma hayatında, ekonomik ve ticari hayattaki önemi ile toplumumuzun temel yapı taşıdır. Kadınların ülkemiz kalkınmasında da önemli bir role sahiptir. Nitekim bu durum 12'nci Kalkınma Planı'nda da güçlü bir şekilde yer bulmuş, kadınlarımızın ekonomik ve ticari faaliyetlere daha çok katılımının teşvik edilmesi, çalışma hayatına hakkaniyet ve adalet şiarı çerçevesinde daha çok angaje edilmesi vurgulanmıştır. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat önceliklerinde hayata geçirilen ekonomik politikalar ile kapsayıcı bir refah artışının sağlanması için yoğun bir çaba gösteren Ticaret Bakanlığı olarak, bir yandan küresel mal ve hizmetler ihracatındaki payımızı artırırken, diğer taraftan üreticilerimizi, çalışanlarımızı, çiftçilerimizi girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, esnaflarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi ve kadınlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmaların ve politikaların bir sonucu olarak, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 2024 yılı itibarıyla 6,3 kat artarak 262 milyar dolar ulaşmıştır. Bu yüksek oranlı artış ile küresel mal ihracatından aldığımız pay da önemli bir artış göstererek 2024 yılı itibariyle yüzde 1,08'e ulaşmıştır. Kadınlarımızın yoğun çalıştığı hizmetler sektöründe ihracatımız da 2002'de 14 milyar dolardan 2024 sonunda 115,6 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

'KADIN ÇALIŞANLARIN ORANI 3'TE 1'E YAKINDIR'

Yakalanan başarıda kadınların önemli bir katkısı bulunduğunu aktaran Bolat, "Yıllara göre bakıldığında ihracat yapan bütün firmalardaki toplam çalışanların içerisindeki kadın çalışanların oranı 3'te 1'e yakındır. 2013 yılında yüzde 24 iken 2024 yılında 5,1 puan artışla yüzde 29,1'e yükselmiştir. Benzer şekilde 2024 yılında kadın çalışanların ihracata katkısı, 2013 yılına kıyasla yaklaşık 2 kat artarak 60,1 milyar dolara ulaşmış ve toplam ihracattaki payı yüzde 23,6 olmuştur. Kadınların ihracata yaptığı katkının artış hızı da her geçen gün artarak toplam ihracat artışının üzerinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde sektörlere göre de kadın iş gücünün ihracattaki payı giderek artmaktadır. Kadınlar, sırası ile giyim sektörü, kimyevi maddeler sektörü, otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik ve bilişim sektörlerinde önemli roller üstlenmektedir. Kadınların orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatındaki katkısı ve payı da giderek artmaktadır. 2024 yılında yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 101,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2024 yılında bu ihracata kadınların katkısı 2013 yılına göre yüzde 147 oranında artarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde bu alanda kadın çalışanlarımızın payının yüzde 42,1'den yüzde 46,7'ye çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ KARARLILIKLA DESTEKLEMEKTEYİZ

İhracatı artırmak üzere çalışmalarını sürdürürken, yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı ile daha müreffeh bir Türkiye hedeflediklerini vurgulayan Bakan Bolat, "Bu hedeflerimiz doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomi için kadınlarımızın ulusal ve uluslararası ekonomik arenada yoğun temsil ve katılımına büyük önem atfediyor, kadın girişimciliğinin teşviki amacıyla bu alandaki üretim ve işletme kooperatiflerimizi, kadın esnaf ve sanatkarlarımızı, elektronik ticarette ve serbest bölgelerde kadın girişimcilerimizi kararlılıkla desteklemekteyiz. Bu çerçevede 2025 yılı Şubat ayı sonu itibariyle, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi sayımız 1223'e yükselmiş, bu kooperatiflerimizin toplam ortak sayısı ise 14 bin 956'ya ulaşmıştır. Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Bakanlığımızca Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hayata geçirilmiştir. Program kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar kadın emeğini değerlendirme amacını haiz 620 kooperatife, Bakanlığımızca 75,1 milyon TL tutarında hibe desteği ödemesi yapılmıştır. 2024 yılı özelinde, destek dönemleri kapsamında, kooperatiflere sağlanmasına karar verilen 34,2 milyon TL'lik hibe desteğinin 24,5 milyon TL'si kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin istifadesine yönelik olarak karara bağlanmıştır" dedi.