Bakan Bolat'tan 'kasım rüzgarı' uyarısı! İndirimler yakın takibe alındı

Bakan Ömer Bolat, "Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız vakit kaybetmeden Bakanlığımızın 'https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi' internet adresi üzerinden şikayetlerini verirlerse gereği hemen yapılacaktır" dedi.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT

Bakan Bolat, vatandaşların da internet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olmalarını isteyerek, özellikle sitenin "domain adresi"nin eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi ve ürünle ilgili kullanıcı yorumlarının incelenmesinin vatandaşların işlerini kolaylaştıracağına aktaran Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Kampanya ve indirimler konusunda dikkatli olunmalı. Gerçekçi olmayan indirimlerin dolandırıcılık riski taşıyabileceğine dikkat edilmeli . e-Ticaret hayatı kolaylaştıran bir yöntem olsa da bazı riskleri de yanında getiriyor. e-Ticaret yaparken olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde öncelikle ürünün satın alındığı e-ticaret pazar yeri veya e-ticaret sitesiyle iletişime geçilmesi, herhangi bir çözüm bulunamaması halinde ise tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemelerine başvurulması gerekmekte. Diğer yandan dolandırıcılık şüphesi bulunması halindeyse cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. Ayrıca, ödemenin kredi kartı veya banka kartıyla yapılması halindeyse bankayla iletişime geçilerek işlem itirazı yapılabiliyor." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, denetim programına alınan firmaların mesafeli satış ve uygulamalara, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca idari para cezası uygulandığını, mevzuata aykırılık teşkil eden durumlarda da gerekli görülmesi hallerde internet sitesi hakkında erişim engeli talep edilebildiğini belirterek, "Bu yılın 9 ayında Bakanlıkça yapılan inceleme ve denetimlerde mesafeli satış faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen 54 firma için 238 milyon 155 bin 602 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.