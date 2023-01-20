Bakan Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçimlerle ilgili önemli düzenlemeler hem Anayasa'mızda var hem de seçim kanunlarımızda yer alıyor" diyen Bozdağ, "Anayasa'da 'seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde uygulanmaz' der. Bazıları bunun seçim sürecinin başlangıcını kast ettiğini söylüyor. Burada kasıt, seçimin yapıldığı tarihe göre yapılır. Seçimin yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır. Seçim kanunlarında yapılan önceden de değişiklikler var. 12 Haziran 2011 seçimleri yapıldı, YSK gündemine geldi, oradan bir karar çıktı. Çok net şekilde ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİKLER AYNEN UYGULANACAK"

"Muhalefet şerhi yazan üyeler de diyor ki '12 Haziran'da yapılacak seçim için uygulanmaz çünkü seçim süreci takvimi esas alınır' diyorlar" ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Burada YSK'nın kararı var, seçimin başladığı tarihe göre yapılır diye. Her değişiklikten sonra bu konu tekrar gündeme geliyor. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz diyor. Biz bu 1 yıllık hesabı seçim tarihine göre mi, seçim başlangıcına göre mi yapacağız? Bunun seçim tarihine belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir, aksi de düşünülemez. 1 yıllık süre seçimin yapıldığı tarihe göre belirlenir. Nisanda yürürlüğe girdi ve mayısta 1 yılı geçen bir süre olduğu için seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, aynen uygulanacaktır.

Bu hesaba yapanlara bir de şunu söylemek lazım, ne menfaatleri var? Sizin dediğiniz gibi olduğunda mayısın hangi tarihi olursa olsun bir yıl doluyor. Barajı da 7'ye indirdik, bunların dediği olursa, barajla ilgili kısım da uygulanmayacak. Barajı indiren uygulamanın olmasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Sadece buralara biraz şaibe düşürmek için başlatılan bir tartışma bu. 2011 yılında YSK'nın verdiği 140 numaralı kararı, hepsi çok iyi biliyor. Bir tartışmanın olmadığını çok iyi biliyorlar."

SEÇİM TARİHİ YORUMU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret ettiği seçim tarihi hakkında da değerlendirme yapan Bozdağ, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" dedi.