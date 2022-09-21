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Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, FOX TV muhabirininin soru sormasını engellemeye çalıştı. Çetin, muhabir Yeşim Karacaoğlu’ya ‘soru sormayın’ derken ‘normalde FOX TV’yi de içeri almayacağını’ da itiraf etti.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 05:14
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Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım

Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
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AKP iktidarının bağımsız medya kuruluşlarına uyguladığı sistematik sansür politikası devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, FOX TV’ye sansür uyguladı.

FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, İstinaf Değerlendirmesi Toplantısı’nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a soru yöneltmek istedi.

Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, Karacaoğlu’nun yanına gelerek, "Hanımefendi bak rica ediyorum soru sormayın bak rica ediyorum. Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım... FOX TV'yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın" dedi.

Karacaoğlu’nun ‘neden?’ sorusuna yanıt veremeyen Çetin, Bozdağ’ın başka bir çıkış kapısından geçmesini sağlayarak gazetecilerin soru sormasını engelledi.

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